Одноклассник подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, назвал причину инцидента

Друг 12-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказал о возможных причинах произошедшего.

По его мнению, приятель хотел избавиться от девочки, которая его задирала. В беседе с URA.RU мальчик рассказал, что в шестом классе друга «начала гнобить одноклассница».

«Он ее ударил один раз по лицу дней пять назад», – цитирует издание собеседника.

Мальчик также добавил, что его друг признавался ему в том, что хочет уничтожить ее.

По данным регионального ГУ МВД, шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Ученика задержали. В результате инцидента пострадал один школьник, он получил ссадины. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СКР возбудил два дела после стрельбы в пермской школе. Расследование ведется по статьям — «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила пресс-служба Следственного комитета.