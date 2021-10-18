QR-коды оставят детей за порогом

QR-коды оставят детей за порогом
Фото: Бечин Денис

Власти 26 российских регионов усилили прокоронавирусные меры в из-за роста заболеваемости. Так, нужно получить QR-код о прививке от ковида или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании для посещения общественных мест в Ленобласти, Калининградской, Карелии, Вологодской, Нижегородской, Татарстане, Псковской, Удмуртии и других областях.

Однако в правительствах регионов России по-разному подошли к вопросу о QR-кодах для детей. В Воронежской области получение кодов для подростков необязательно, но без сопровождения родителей они не смогут попасть в ТРЦ. Об этом сообщает АБН.

В Архангельской области вход в кафе и рестораны, театры, концертные залы и кинотеатры для детей не ограничен, но нужно предъявить соответствующий документ, подтверждающий возраст.

Официально прививочная кампания детей от ковида еще не начиналась, исследование влияния «Спутника V» на несовершеннолетних находится на третьей фазе, в начале осени правительство выделило на эти цели более ста млн рублей.

Вакцинироваться можно будет сделать при согласии родителей, прививка детей будет носить добровольных характер. Другой возможностью для получения QR-кода для детей является предъявление экспресс-теста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о преимуществе ввода QR-кодов.

QR-код вакцинация дети коронавирус Россия


 

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