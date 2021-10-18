В день матча «Зенит — Ювентус» две станции метро будут работать до часу ночи

В ночь с 20 на 21 октября станции «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать на вход до 01:00 мск.

По данным пресс-службы комитета по транспорту, продление режима работы связано с матчем Лиги чемпионов. Болельщики смогут спокойно добраться до дома.

Остальные станции Петербургского метрополитена будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров — до последнего поезда.

Напомним, 20 октября на стадионе «Газпром Арена» состоится матч Лиги Чемпионов УЕФА. Петербургский «Зенит» сыграет с итальянским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в эту среду, 20 октября, ограничат движение на нескольких улицах Петербурга, а также перекроют въезд на Крестовский остров.