Беглов призвал петербуржцев принять участие в переписи населения на портале госуслуг

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам с призывом активнее участвовать во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг.

Его слова приводит телеканал «Санкт-Петербург«. Градоначальник отметил, что в условиях коронавирусной пандемии лучше исключить лишние контакты и принять участие в переписи онлайн.

Глава города напомнил, что перепись населения России началась 15 октября. Гражданам нужно ответить на 33 вопроса, в том числе о поле, возрасте, национальности, образовании и семейном статусе. Кроме того, россиян спросят о жилищных условиях. В квартиры жителей Северной столицы придут порядка 12 тысяч переписчиков.

Беглов напомнил, что у города появились новые, более эффективные способы взаимодействия граждан и государства. Так, стационарные переписные участки есть на базе МФЦ.

«Всероссийская перепись населения — это событие государственного масштаба. Ее результаты необходимы для экономического прогнозирования, разработки социальных программ, планирования строительства школ, детских садов, больниц, поликлиник», — заключил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России началась перепись населения.