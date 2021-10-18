Оленей заметили на автозаправке в Ленобласти

Олени свободно гуляли по территории АЗС. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Олени свободно гуляли по территории АЗС. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе автомобилисты сфотографировали оленей, которые вышли из леса и гуляли по территории АЗС.

Снимки опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Диких животных заметили на автозаправке в деревне Лупполово Юкковского сельского поселения. Три оленя свободно гуляли по территории, и, совершенно ничего не боясь, подходили к людям. Оленей сфотографировали, когда те бродили возле бензоколонок.

В комментариях к публикации местная жительница рассказала, что олени могли сбежать с фермы, которая находится неподалеку.

«Иногда животные убегают. Это заповедник, а не зоопарк», — написала пользовательница.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле ТРК «МЕГА Парнас» заметили двух лисиц. По словам очевидцев, лисы гуляют по лужайке и совершенно никого не боятся.