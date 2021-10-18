Мясников назвал лекарства, которые приводят к псориазу

Мясников назвал лекарства, которые приводят к псориазу
Зачастую развитие псориаза провоцируют лекарства. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые лекарственные препараты могут спровоцировать развитие псориаза — поражающего кожу заболевания.

Об этом специалист рассказал в эфире программы «О самом главном». По его словам, зачастую развитие псориаза провоцируют лекарства. Это могут быть бета-блокаторы, которые используются при лечении аритмии и гипертонии. Как отметил Мясников, на развитие псориаза также могут повлиять препараты лития, которые принимают люди, страдающие биполярным аффективным расстройством.

Мясников посоветовал тем, кто столкнулся с псориазом, пройти обследование на выявление ревматоидного артрита, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. Он подчеркнул, что посетить врача стоит как можно раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников рассказал о самых опасных больных коронавирусом.

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