Мясников рассказал о самых опасных больных коронавирусом

Мясников заявил, что наиболее заразными считаются те, кто находится на первой стадии заболевания.Фото: кадр из видео Youtube

Мясников заявил, что наиболее заразными считаются те, кто находится на первой стадии заболевания.Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бессимптомные носители COVID-19 не так опасны для окружающих, как зараженные ковидом в первые дни заболевания.

Зачастую бессимптомных заболевших путают с пациентами на первой стадии заболевания. По словам доктора, люди заражаются коронавирусом от больных, у которых еще не проявились клинические симптомы. Мясников объяснил, что инфекция наиболее активно реплицируется в носоглотке за два-три дня до появления симптомов. Такие люди являются не бессимптомными носителями, а, скорее, «досимптомными», передает Общественная служба новостей.

Наиболее заразными считаются те, кто находится на первой стадии заболевания.

При этом есть люди с выявленным по тесту коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Их количество довольно велико: от 15 до 40%, добавил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина роста случаев COVID-19 в странах с большим охватом вакцинации.