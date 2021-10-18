Названа причина роста случаев COVID-19 в странах с большим охватом вакцинации

В последнее время в странах, где привита большая часть населения, наблюдается рост заболеваемости ковидом. Фото: pexels

В последнее время в странах, где привита большая часть населения, наблюдается рост заболеваемости ковидом. Фото: pexels

Вирусолог Антуан Флао объяснил, почему в странах с высоким уровнем вакцинации продолжается рост выявленных случаев коронавируса.

По словам специалиста, которые приводят «Известия», вакцинация дает высокий уровень защиты от госпитализаций и летальных исходов, однако 90% эффективности недостаточны.

«Этот, по-видимому, незначительный процент недостаточной эффективности вакцин может привести к высоким абсолютным цифрам, когда большие слои населения вовлечены в волны заражения», — считает вирусолог.

В последнее время в странах, где привита большая часть населения, наблюдается рост заболеваемости ковидом. К примеру, в Великобритании, где полностью привились более 66% граждан, ежедневно фиксируют по 35 тысяч случаев в сутки. В США, где уровень вакцинации достиг 56%, суточная заболеваемость достигает 90 тысяч случаев.

Флао добавил, что европейские страны с таким же уровнем охвата вакцинации, уже ввели дополнительные коронавирусные ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября.