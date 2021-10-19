В России назвали самые популярные лекарства во время пандемии COVID-19

В России назвали самые популярные лекарства во время пандемии COVID-19
Самым потребляемым лекарственным препаратом стал цефтриаксон. Фото: pixabay

В период коронавирусной пандемии в России чаще всего покупали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол.

Об этом свидетельствуют данные системы маркировки «Честный знак». Как передает РИА Новости, самым потребляемым лекарственным препаратом стал цефтриаксон. В аптеках с августа 2020 года купили 32 миллиона упаковок этого лекарства.Вторым по популярности стал парацетамол, россияне приобрели 31 миллион упаковок. Третье место у азитромицина — 12 миллионов упаковок.

Также названы препараты, которые вошли в первую десятку по востребованности. С начала пандемии продали 11 миллионов упаковок арбидола, по 5 миллионов упаковок дексаметазона, амоксиклава и цефотаксима, по 4 миллиона упаковок амоксициллина и эликсиса, более 3 миллионов упаковок левофлоксацина.

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