Продавец выстрелил в проезжающий мимо автомобиль на Дунайском проспекте

Во Фрунзенском районе Петербурга продавец устроил стрельбу.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 18 октября.
По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, который работает продавцом в магазине спортивного питания, устроил стрельбу во дворе дома 33 корп. 1 по Дунайскому проспекту.
Подозреваемый из неустановленного оружия выстрелил в заднее стекло автомобиля «Рено Логан». В машине находилась женщина со своим малолетним ребенком. В автомобиле выбито стекло. В результате происшествия никто не пострадал.
Сумма ущерба устанавливается. Проводит проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.