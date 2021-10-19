Продавец выстрелил в проезжающий мимо автомобиль на Дунайском проспекте

Продавец выстрелил в проезжающий мимо автомобиль на Дунайском проспекте
Место происшествия. Фото: google.ru/maps

Во Фрунзенском районе Петербурга продавец устроил стрельбу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 18 октября.

По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, который работает продавцом в магазине спортивного питания, устроил стрельбу во дворе дома 33 корп. 1 по Дунайскому проспекту.

Подозреваемый из неустановленного оружия выстрелил в заднее стекло автомобиля «Рено Логан». В машине находилась женщина со своим малолетним ребенком. В автомобиле выбито стекло. В результате происшествия никто не пострадал.

Сумма ущерба устанавливается. Проводит проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.

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