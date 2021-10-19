Ради хайпа? Блогерша Саша Спилберг нашлась после недельной пропажи

Поклонники потеряли всякую надежду увидеть девушку живой, но она вышла на связь – целая и невредимая.

Несколько дней назад Интернет облетела тревожная новость – блогерша Саша Спилберг, кумир миллионов, неожиданно пропала. О ее местонахождении не знали ни ее менеджеры, ни даже родной отец. Все, что осталось от девушки, это ее телефон и автомобиль.

О пропаже Спилберг сообщили 15 октября. Менеджер блогерши написала, что девушка не отвечает на сообщения и звонки уже три дня. В качества доказательства был прикреплен скриншот, на котором видно, что ни одно из посланий даже не прочитано.

И ладно бы девушка игнорировала своего менеджера, но она также не выходила на связь с отцом. Александр Балковский рассказал, что Спилберг действительно пропала, но в деле нет следов криминала.

«Мы нашли ее машину и телефон, но пока я не могу связаться с Сашей»,

— делился мужчина.

Четыре дня фанаты ждали появления любимого блогера и надеялись, что с ней все в порядке. Кто-то, напротив, отнесся к происходящему скептически – мол, девушка всего лишь привлекает к себе внимание после спада популярности. Подтверждений второй теории пока что нет, но есть несколько подозрительных деталей. Все, включая парня Спилберг, не сильно-то горевали в ее отсутствие и продолжали заниматься своими делами. Кто знает, на какие игры с чувствами способна Спилберг, чтобы заработать побольше денег? Некоторые уверены, что если после пропажи блогерша выпустит новую песню или клип, это все расставит на свои места.

«Приходится идти на такие дешевые трюки, чтобы хоть что-то урвать»,

— уверены подписчики.

Спилберг нашлась спустя неделю поисков. В «сториз» девушка призналась, что получила 500 звонков и тысячу сообщений. Она также записала видеообращение, в котором принесла извинения за случившееся и намекнула на причины исчезновения.

«Мне нужно было полностью перезагрузиться. Побыть наедине самой с собой, отключиться. Но как Саша Балковская я могу себе это позволить, а как Саша Спилберг я не учла тот резонанс, который вызвал мой поступок, и не ожидала такой реакции от моей команды. Что произошло, я расскажу позже, как приду в себя»,

— заявила Спилберг.

Напоминаем, что после спада популярности Саша Спилберг столкнулась с нервными срывами, о чем она неоднократно рассказывала аудитории. В какой-то момент девушка бросила все и уехала за границу, где пытается найти себя. Долгое время она посещала психолога, но, вполне возможно, проблемы с ментальным здоровьем снова дали о себе знать. А, может, дело все-таки в желании хайпа – это мы никогда не узнаем наверняка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о Собчак, Тодоренко и прочих оскандалившихся звездах, которым грозит потеря денег и работы.