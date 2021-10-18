Собчак, Тодоренко и прочие оскандалившиеся звезды, которым грозит потеря денег и работы

Принято считать, что черный пиар хорош по-своему, но во времена зарождения культуры отмены все не так однозначно.

За границей давно существует такое понятие, как «культура отмены» – ее жертвами становятся звезды, сделавшие спорные высказывания или совершившие неприемлемые поступки. Так, например, в 2020 году «отменили» писательницу Джоан Роулинг, которая вызвала негодование среди пользователей Twitter после своих высказываний о транссексуалах. Как итог – известная на весь мир мама Гарри Поттера из-за пары слов подпортила репутацию, потеряла уважение многих фанатов, а также лишилась выгодных контрактов.

В России культура отмены только зарождается, но некоторые звезды успели так оскандалиться, что поплатились не только деньгами, но и карьерой. Давайте поговорим о некоторых из них.

Телеведущая Ксения Собчак недавно стала одной из самых обсуждаемых персон – к сожалению, не из-за очередного блестящего интервью, а после смертельного ДТП. Несмотря на то, что за рулем сидела не Собчак, общественность полагает, что она косвенно виновата в аварии – мол, могла подгонять водителя и давить на него. Также телеведущую винят в отсутствии человечности, ведь она покинула место ДТП до того, как приехала скорая помощь.

Как случившееся повлияло на карьеру Собчак? Она, например, уже потеряла работу ведущей на конкурсе красоты Miss Russian United States – вместо нее мероприятие будет вести певица Анна Седокова. Хотя сама Собчак утверждает, что от участия в мероприятии она решила отказаться сама, «потому что приоритет сейчас другой».

«Да хорош, это не меня заменили, это я никуда не поехала, потому что приоритет сейчас другой», — написала она.

Также в СМИ пишут, что телеведущая лишилась доходов от рекламы – с оскандалившейся Собчак якобы не хотят сотрудничать некоторые бренды. Вполне возможно, что совсем скоро дела телеведущей наладятся, но ее имя, возможно, навсегда будет ассоциироваться в том числе с этим происшествием.

Ведущая «Орел и решки» Регина Тодоренко отличилась, высказавшись о жертвах домашнего насилия. Вы наверняка помните волну шуточных и остросоциальных роликов в соцсетях, после того как звезда тревел-шоу сказала, что женщин бьют, потому что они дают повод.

Сразу после выхода скандального интервью Тодоренко лишилась звания «Женщина года» по версии журнала Glamour и начала терять контракты. Поговаривают, что телеведущая потеряла около 20 миллионов рублей. Тодоренко пришлось принести публичные извинения, но они убедили далеко не каждого. Вполне возможно, что репутация телеведущей будет испорчена навсегда.

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов лишился работы после того, как его обвинили во взяточничестве. В соцсетях ходили слухи, что ведущий взял деньги у одной из участниц проекта по имени Алина Вердиш и обещал ей помощь в прохождении испытаний.

Несмотря на то, что Сафронов добился справедливости в суде и смог доказать, что не брал взяток, дорога в проект оказалась для него закрытой. Пострадала не только репутация самого иллюзиониста, но и «Битвы экстрасенсов».

Известен также случай с блогером Володей XXL, который в достаточно жесткой форме высказался о секс-меньшинствах. Тогда от блогера отвернулась огромная часть его аудитории, а от сотрудничества отказались крупные бренды. Известно, например, что Володя внезапно пропал из рекламного ролика чипсов. Только спустя несколько лет блогер вновь оказался на слуху – перед этим он не раз извинялся за сказанное, но интернет все помнит.

Теннисистка Мария Шарапова, известная на весь мир своими блестящими достижениями в спорте, однажды чуть не лишилась карьеры из-за допингового скандала. Все случилось в 2016 году – тогда от Шараповой отвернулись крупные компании. Спортсменка, подсчитали СМИ, потеряла около 100 миллионов евро. К счастью, теннисистке удалось восстановить репутацию, так как было доказано, что никакой допинг она не принимала.

Говоря о скандальных звездах, нельзя не вспомнить актера Алексея Панина. Он всем хорошо известен не только по фильму «Жмурки», но и из-за шумихи вокруг его личной жизни. В 2013 году в сеть попало несколько грязных видео с участием Панина. Нет такого человека, который бы не знал о том самом ролике с собакой. Спустя три года актер практически полностью перестал сниматься в кино. До сих пор он вызывает у многих негатив, хотя сам Панин, кажется, не расстраивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эдита Пьеха прокомментировала скандал с избиением ее правнука.