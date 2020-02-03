Панина задела шутка Харламова про собак

Актер вспомнил, как юморист упрашивал его сниматься в Comedy Club.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем актер Алексей Панин рассказал в шоу блогера Давида Манукяна на его YouTube-канале. Артист признался, что все эротические ролики с его участие, правда – за исключением одного, в котором снималась собака. Он подчеркнул, что ни один человек не позволил себе опуститься до шуток на эту тему, кроме Гарика Харламова. Панин разочаровался в юмористе, ведь когда-то тот пытался быть дружелюбным, а сейчас поднимает его на смех. Актер вспомнил, как раньше Харламов звал его на шоу – тогда Панин был известнее и не был замешен в скандалах.

«Они все прыгали на задних лапах: „Лешенька, Лешенька“. Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал», — рассказал расстроенный Панин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Петербурга Панин уезжает со штрафом. Актер должен будет выплатить тысячу рублей за совершенное мелкое хулиганство.