Из Петербурга Панин уезжает со штрафом

Из Петербурга Панин уезжает со штрафом
Актер Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor_ap

Актер должен будет выплатить тысячу рублей за совершенное мелкое хулиганство.

Об этом стало известно сегодня 19 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Актер Алексей Панин приехал в Северную столицу на съемки, а в итоге оказался в центре скандала. Звезду подвозил таксист, который после встречи с артистом оказался в отделении полиции. Мужчина заявил, что Панин взбесился и сломал его рычаг переключения передач.

Сам актер уверяет, что таксист тоже виноват, потому что «выбесил» его своими словами. Петербуржец якобы позволил себе нелестно высказаться о деятельности Панина.

В итоге в отношении актера возбудили административное дело и обязали его выплатить штраф – тысячу рублей. Панин отметил разрешение конфликта в грузинском ресторане, а затем отправился в Москву.

«Жизнь – замечательная штука, а правда все равно восторжествует!»,

— подытожил артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Панин попал в больницу в Петербурге.

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