Из Петербурга Панин уезжает со штрафом

Актер должен будет выплатить тысячу рублей за совершенное мелкое хулиганство.

Об этом стало известно сегодня 19 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Актер Алексей Панин приехал в Северную столицу на съемки, а в итоге оказался в центре скандала. Звезду подвозил таксист, который после встречи с артистом оказался в отделении полиции. Мужчина заявил, что Панин взбесился и сломал его рычаг переключения передач.

Сам актер уверяет, что таксист тоже виноват, потому что «выбесил» его своими словами. Петербуржец якобы позволил себе нелестно высказаться о деятельности Панина.

В итоге в отношении актера возбудили административное дело и обязали его выплатить штраф – тысячу рублей. Панин отметил разрешение конфликта в грузинском ресторане, а затем отправился в Москву.

«Жизнь – замечательная штука, а правда все равно восторжествует!»,

— подытожил артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Панин попал в больницу в Петербурге.