Алексей Панин попал в больницу в Петербурге

Алексей Панин попал в больницу в Петербурге
Актер Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor_ap

Актер Алексей Панин 18 декабря попал в больницу в Петербурге. Об этом он сообщил журналистам.

«Мне просто плохо», — сказал Панин gazeta.spb.ru.

На свое плохое самочувствие актер ссылается примерно с двух часов дня. О том, что он в больнице корреспонденту gazeta.spb.ru Панин рассказал около четырех часов. Час спустя он все еще остается в медицинском учреждении.

О своем попадании в больницу актер сообщает в ответ на вопросы о недавнем конфликте с таксистом. Комментировать сам инцидент Панин отказывается.

«Я сейчас в больнице. Сейчас не очень удобно разговаривать», — утверждает актер.

Что именно с ним случилось, Панин не уточняет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист «Столичной транспортной компании» написал заявление на Алексея Панина. Водитель подвозил актера в Петербурге. Во время поездки между ними произошел конфликт. По словам таксиста, Панин оторвал рычаг переключения передач в машине.

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