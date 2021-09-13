Иллюзия обмана: почему уволили Сафронова из шоу «Битва экстрасенсов» и кто пришел взамен

Иллюзия обмана: почему уволили Сафронова из шоу «Битва экстрасенсов» и кто пришел взамен
Иллюзионист Сергей Сафронов. Фото: скрин страницы Савронова в Instagram

22-ой сезон развлекательного шоу «Битва экстрасенсов» начнется с обновленным составом ведущих. Вместо уволенного со скандалом скептика и иллюзиониста Сергея Сафронова зрители шоу «Битва экстрасенсов» 2021 увидят его коллегу Илью Ларионова. Как и у его предшественника, у нового скептика будет задача распознать обман, раскрыть фокус, если таковой будет на съемочной площадке.

«Опыт в моей профессии иллюзиониста даст мне понять, обладает ли человек необычным даром или же обманывает меня, используя какие-то трюки или приспособления», — цитирует Илью Ларионова портал Mail.ru.

Новому участнику команды шоу 37 лет. Ранее он, в основном, занимался организацией иллюзионных шоу на различных мероприятиях – от свадеб до бизнес-ивентов, а также организовывал сценическое шоу. Есть у него опыт участия и в телешоу, но не таких масштабных, как «Битва экстрасенсов».

К тому же, вероятно, Ларионову придется оказаться под пристальным вниманием как зрителей, так и продюсеров после скандала с Сергеем Сафроновым.

Почему уволили Сафронова из «Битвы экстрасенсов»? В ноябре 2020 года одна из кандидаток на победу в «Битве экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала в сети ролик, в котором заявила, что скептик шоу Сергей Сафронов вымогал взятки за подсказки. Она грозилась предоставить доказательства своих слов. Сам Сергей обвинения категорически отрицал. Его поддержали и члены съемочной группы, и участники шоу. Однако несмотря на все это руководство «Битвы экстрасенсов» предпочло расстаться с Сафроновым, который более десяти лет работал над передачей.

Отбор экстрасенсов производится в три этапа. Для начала им предлагают угадать, что спрятано за ширмой или в ящике. После первого тура остаются 30-40 человек, которые продолжают соревноваться. Затем также в предварительном этапе они должны продемонстрировать свои экстрасенсорный возможности: найти спрятанный организаторами предмет или человека. По итогам испытания 8-10 человек, показавшие наилучшие результаты, становятся участниками самой «Битвы экстрасенсов».

Алина Вердиш битва экстрасенсов Илья Ларионов сергей сафронов увольнение


 

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