В Петербурге поймали водителя со 170 штрафами на 250 тысяч

С учетом пени за просрочку платежей сумма оказалась еще больше - 259 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей

С учетом пени за просрочку платежей сумма оказалась еще больше - 259 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей

Сотрудники ДПС сегодня остановили при въезде на КАД машину Range Rover. Выяснилось, что мужчина за рулем накопил много долгов.

Так, за полтора года водитель автомобиля накопил 170 штрафов ГИБДД на 210 тысяч рублей. С учетом пени за просрочку платежей сумма оказалась еще больше — 259 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Машину эвакуировали. Теперь она находится на штрафстоянке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ поддержало идею Мособлдумы ввести штрафы за неправильное содержание домашних животных. Как отмечают авторы документа, законодательством прописаны такие правила, но ответственность за их нарушения не предусмотрена. За несоблюдение требований предлагается ввести штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.