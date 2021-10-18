Правительство РФ поддержало проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Правительство РФ поддержало проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
За несоблюдение требований предлагается ввести штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Правительство РФ поддержало идею Мособлдумы ввести штрафы за неправильное содержание домашних животных.

Об этом сообщил пресс-центр регионального парламента.

Как отмечают авторы документа, законодательством прописаны такие правила, но ответственность за их нарушения не предусмотрена.

За несоблюдение требований предлагается ввести штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.

Документ будет направлен в Госдуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданам России запретят заводить большое количество домашних животных. Так, Минсельхоз России подготовит нужные документы. Должны прописать, сколько и каких именно животных может находиться на квадратный метр.

Госдума домашние животные штрафы


 

Новости партнеров
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство РФ поддержало проект о штрафах за неправильное содержание ...
После гибели петербургского киберспортсмена возбуждено уголовное дело
Петербуржца арестовали за оскорбление судебного пристава
В Госдуме одобрили прекращение работы представительства России при НАТО
За неделю экологи Петербурга собрали более 100 ртутных ламп
QR-коды оставят детей за порогом
В Смольном рассказали о преимуществе ввода QR-кодов
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению коронавируса