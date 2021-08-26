В России ограничат число живущих в квартире домашних животных

В России ограничат число живущих в квартире домашних животных
Новый закон ограничит число питомцев, проживающих на участках. Фото: unsplash

Гражданам России запретят заводить большое количество домашних животных. Об этом заявили в Госдуме.

Так, Минсельхоз России подготовит нужные документы. Должны прописать, сколько и каких именно животных может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному человеку, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит этому владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщает Ura.ru.

Если животные из списка запрещенных к содержанию в домашних условиях нанесли вред окружающим, тоже наступит уголовная ответственность. Новый закон ограничит число питомцев, проживающих на участках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал россиянам причины облысения собак. Главная причина — стрижка собак «под ноль».

Госдума животные закон минсельхоз питомцы


 

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