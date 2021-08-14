Кинолог раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал россиянам причины облысения собак. Главная причина — стрижка собак «под ноль».

Он отметил, что слишком короткая стрижка может привести к смене цвета шерсти или к началу ее выпадения. Кинолог также обратил внимание, что в холодную погоду коротко подстриженная собака может замерзнуть и заболеть, если у него нет спецодежды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед тем, как сбривать шерсть собаки в жару, необходимо подумать, действительно ли это нужно. Собака спокойно обойдется без модной стрижки, рассуждает кинолог.

Эксперт отметил, что питомцам, имеющим шерсть с подшерстком, короткие стрижки противопоказаны, потому что могут нарушить «природный механизм терморегуляции».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге благодаря служебной собаке по кличке Есения нашли и задержали женщину, бросившую двухмесячную дочь в парадной.