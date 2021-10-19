Елизавета II не согласилась принять премию «Старушка года»

Британская королева посчитала себя молодой для премии "Старушка года". Фото: Pixabay

Британская королева посчитала себя молодой для премии "Старушка года". Фото: Pixabay

95-летняя королева Великобритании считает, возраст – это состояние души. Об этом сообщает РИА «Новости».

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II отказалась от шуточной премии «Старушка года» («Oldie of the Year»), учрежденная газетой «The Oldie».

Ее Величество уверена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует. По этой причине королева не считает, что соответствует необходимым критериям для получения премии. Она также выразила надежду, что учредители премии найдут более достойного получателя, сообщает ее личный ассистент Том Лэнг-Бейкер.

Отмечается, что лауреатами премии становилась мать Елизаветы II и многие другие известные люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Принц Уильям на церемонии вручения экологической премии Earthshot высказал мнение, что мы живем в «самое важное время в истории человечества». Герцог Кембриджский прибыл на первую церемонию этой премии со своей супругой Кейт Миддлтон. Согласно дресс-коду мероприятия, гости должны были прибыть в той одежде, которую уже носили.