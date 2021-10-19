Россияне ездят на Мальдивы чаще, чем европейцы

Россияне ездят на Мальдивы чаще, чем европейцы
Доля россиян среди всех туристов составила почти 18%. Фото: unsplash

Летом этого года российские туристы стали чаще отдыхать на Мальдивах. Турпоток россиян значительно превысил допандемийный уровень.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на мальдивское министерство туризма. Минувшим летом Мальдивы посетили 53,9 тысячи российских туристов. При этом в летние месяцы 2019 года на курорт прилетели всего 15,3 тысячи россиян, что в 3,2 раза меньше.

Россия во время пандемии пробилась в лидеры стран, граждане которых чаще остальных выбирают отдых на Мальдивах. Доля россиян среди всех туристов составила почти 18%. Обогнать не удалось только Индию с 22,5%.

Российский турпоток этим летом опередил число путешественников из Европы. Доля Германии составила 6%, Великобритании — 1,4%, а Италии — 1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение QR-кодов привело к падению на 70% интереса туристов к Сочи.

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