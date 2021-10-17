Введение QR-кодов привело к падению на 70% интереса туристов к Сочи

Введение QR-кодов привело к падению на 70% интереса туристов к Сочи
Специалисты отметили падение заявок на бронирование жилья на 25% после введения ковидных ограничений. Фото: pixabay

На четверть снизилось число бронирований жилья после ужесточения ковидных ограничений, информирует сервис Tvil.ru.

Строгий допуск в отели, торговые центры и поездки обвалил спрос на внутреннем туризме. Специалисты сервиса отметили падение заявок на бронирование жилья. Так, за период с 1 по 14 октября спрос снизился на 25%. Напомним, вводить ограничения в регионах стали с 16 по 30 сентября.

Больше всего пострадала туристическая сфера в Сочи, там падение фиксируется на целых 70%. QR-коды нанесли ущерб отрасли в Абхазии, которая почти не отстает от Сочи, здесь падение интереса составляет 69%. Кроме того, спрос упал в направлении Карелии на 66% и Крыма на 50%.

В числе городов, где снизился турпоток после введения ковидных ограничений, значатся Сочи, Ялта, Петербург, Москва, Кисловодск, Гагра, Казань, Лахденпохья, Ростов-на-Дону, и Нижний Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Финляндия ввела двойное тестирование на ПЦР для въезжающих в страну.

QR-коды абхазия внутрений туризм крым сочи


 

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