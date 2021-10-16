Финляндия ввела двойное ПЦР-тестирования для въезжающих туристов

Власти Финляндии ввели двойное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну. Если у туриста нет справки о вакцинации, он должен сделать тест до поездки, а второй — уже по прибытии.

Как сообщает финское издание Yle, при въезде в страну иностранный гражданин должен предъявить справку о перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев, либо справку о полной вакцинации. Также на границе принимают отрицательный тест на коронавирус, сделанный перед приездом. В последнем случае туристов ждет второй тест уже по прибытии.

Кроме того, парламент Суоми принял законопроект о введении коронапаспорта. Депутаты также одобрили продление ограничений на въезд в страну до конца года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией.