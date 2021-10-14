С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией

С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией
С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией. Фото: unsplash

Правительство Финляндии решило открыть пассажирский железнодорожный пункт Вайниккала с 18 октября. Через него проходит пассажирское сообщение с Россией. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Россия дала согласие на возобновление пассажирского сообщения с Финляндией через железную дорогу. Об этом в четверг заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он тогда находился с визитом в Хельсинки. Теперь въезд в Финляндию разрешен всем, кто привился вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. При этом Российских вакцин среди них нет.

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией было закрыто в марте 2020 году из-за пандемии. Финляндия одобряет въезд к себе из стран с минимальным заражением коронавирусом. Ограничения на туризм для всех остальных стран действуют до 24 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Финляндии приняли решение продлить ограничения на границе с Россией. Въезд разрешен только из стран, указанных в списке.

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