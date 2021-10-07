Власти Финляндии продлили ковидные ограничения на границе до 24 октября

В Финляндии приняли решение продлить ограничения на границе с Россией еще на две недели. Въезд разрешен только из стран, указанных в списке. России там нет.

Так для России трансграничное движение ограничено до 24 октября. Об этом сообщается в постановлении властей Суоми. Оно опубликовано на сайте правительства.

Такое решение прокомментировали в правительстве те, что уровень вакцинации в стране оценивается как недостаточный, поэтому в Финляндии боятся за перегрузку системы здравоохранения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии записал ролик на русском языке, в котором граждан призвали привиться. Видео опубликовали на страницах учреждения в соцсетях, оно длится почти полторы минуты. В нем Главврач THL Ханна Нохинек рассказывает об эффективности препарата.