В Финляндии призвали русскоязычных привиться от коронавируса

Ролик был переведен на русский, арабский, эстонский, английский, сомалийский и курдский языки. Фото: pixabay

Ролик был переведен на русский, арабский, эстонский, английский, сомалийский и курдский языки. Фото: pixabay

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) записал ролик на русском языке, в котором граждан призвали привиться от коронавируса.

Видео опубликовали на страницах учреждения в соцсетях, оно длится почти полторы минуты. В нем Главврач THL Ханна Нохинек рассказывает об эффективности препарата, а также с какими сложностями со здоровьем можно столкнуться, если отказаться от вакцинации и подхватить новую болезнь.

Таким образом THL хотел обратиться к иноязычным жителям Финляндии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндии заводчики первыми в Евросоюзе начнут прививать норок от коронавирусной инфекции.