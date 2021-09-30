В Финляндии собираются провести вакцинацию норок от коронавируса

В Финляндии собираются провести вакцинацию норок от коронавируса
Финских норок начнут прививать от коронавируса. Фото: unsplash

В Финляндии заводчики первыми в Евросоюзе начнут прививать норок от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Финская ассоциация заводчиков пушных зверей (FIFUR), финская пушная промышленность станет первым европейским оператором, который будет проводить вакцинацию животных от COVID-19.

Отмечается, что организация получила разрешение на использование вакцины для норок, созданной FIFUR совместно с учеными Хельсинкского университета. Экспериментальный препарат назвали FurcoVac, он соответствует требованиям правительства.

Вакцину начали разрабатывать осенью прошлого года. Целью препарата является предотвращение возможного распространения ковида на фермах страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии могут разрешить въезд привитым «Спутником V» без тестов.

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