Вышел трейлер второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер продолжения сатирического сериала «Великая» с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II.

Новый сезон выйдет через месяц — 19 ноября. Зрителей ожидают 10 эпизодов продолжения «Великой».

В новом сезоне продолжат рассказывать историю об ожесточенной борьбе Екатерины Великой и ее супруга Петра III за престол. По сюжету императрица не оставит попыток свергнуть мужа с трона. Роль императора играет Николас Холт.

В сериал введут нового персонажа — мать императрицы Иоганну Гольштейн-Готторпскую, которую сыграла Джиллиан Андерсон. Она появится только в двух сериях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел второй русский трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Фильм выйдет на больших экранах 3 марта 2022 года.