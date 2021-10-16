Вышел второй русский трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Фильм выйдет на больших экранах 3 марта 2022 года. Фото: кадр из трейлера "Бэтмена"

Фильм выйдет на больших экранах 3 марта 2022 года. Фото: кадр из трейлера "Бэтмена"

Состоялась мировая премьера нового трейлера фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роди.

Во втором трейлере показали мощный бэтмобиль, выстоявший сильнейший взрыв, драки Темного рыцаря и пуленепробиваемость его костюма и больше сцен с Женщиной-кошкой, которую играет Зои Кравиц.

События нового фильма про защитника Готэма развернутся на второй год после того, как Брюс Уэйн впервые надел маску Темного рыцаря и начал борью с преступностью

Саундтрек на фоне трейлера остался тем же — играет сильно измененная песня группы Nirvana. Также в «Бэтмене» снялись Пол Дано, которому досталась роль Загадочника, Джеффри Райт — роль Джеймса Гордона, Колин Фаррел — Пингвин, Джон Туртурро — Кармайн Фальконе, Энди Серкис — Альфред Пенниуорт.

Фильм выйдет на больших экранах 3 марта 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел трейлер приквела «Игры престолов».