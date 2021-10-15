Кровь, огонь, драконы. Вышел трейлер приквела «Игры престолов»

В сети появился трейлер «Дом дракона» — приквел «Игры престолов», посвященный истории дома Таргариен. В основе сюжета — роман Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Премьера запланирована на лето 2022.

Курирует проект писатель Джордж Мартин, который все грозился покинуть проект, но в итоге согласился работать над сценарием.

События, которые покажут в сериале «Дом дракона», происходят примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Мир Джорджа Мартина спокойно жить не может. Поэтому в центре повествования — гражданская война. Она вспыхнула между предками Дейенерис — принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном II после смерти короля Железного трона Визериса I Таргариена. В фильме покажут древнюю легендарную Валирию и территорию Семи королевств до событий «Игры престолов».

Интриги, убийства, поединки, предательства — родственники будут разбираться между собой всего один сезон. Ранее авторы сериала анонсировали всего 10 серий по 60 минут.

В инстаграме уже появилась фанатская страница @houseofthedragons_hbo.

Она активно пополняется новыми фото и обсуждениями слухов со съемок. Судя по всему, «Дом дракона» обзаведется солидной армией фанатов еще до того, как выйдет на экраны. Суперуспешный сериал «Игра престолов» сформировал приличный кредит доверия всей вселенной Мартина.

Все дальнейшие спин-оффы (а по слухам, их будет немало) посветят уже другим героям и эпохам этого киномира.

В главных ролях «Дома дракона» — Мэтт Смит, Пэдди Консидайн и Оливия Кук. Возможно, и для них съемки в сериале принесут мировую популярность. Исполнители главных ролей «Игры престолов» — Кит Харингтон и Эмилия Кларк после завершения фильма стали «звездами» мирового масштаба.

В июне 2014 года канал HBO объявил «Игру престолов» самым успешным сериалом в своей истории. Каждый эпизод 4 сезона посмотрели в среднем 18,4 млн зрителей, что побило рекорд 2002 года, установленный «Кланом Сопрано» (18,2 млн зрителей).