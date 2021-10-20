В России большинство рецептов будет в электронном виде к 2030 году

В будущем времени в России планируется провести электронно-цифровую трансформацию в некоторых сферах. Фото: lenobl.ru

В будущем времени в России планируется провести электронно-цифровую трансформацию в некоторых сферах. Фото: lenobl.ru

К 2030 году в России большинство услуг во многих сферах жизни будет предоставляться в электронном виде. Почти 90% будет доступно в цифровом варианте. На совещании с членами городского правительства Александр Беглов заявил, что цифровизации ведётся в Северной столице системно. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В будущем времени в России планируется провести электронно-цифровую трансформацию в некоторых сферах, среди которых: здравоохранение, образование, наука, транспорт, логистика, туризм, культура, строительство, промышленность, предоставление государственных услуг, развитие городской среды, государственное управление, социальная сфера, физкультура и спорт.

Предоставление почти 100 процентов услуг в цифровом виде обосновывается желанием повышения качества жизни горожан. Консультации врача в режиме видеоконференции должны будут составлять 50% от общего количества приема. Чуть раньше, к 2024 году, предполагается, что доля обращений за получением госуслуг без личного посещения органов государственной власти составит 50%, а к 2030 году будет составлять почти 100%.

На данный момент доля услуг в цифрах составляет примерно половину от общего количества, и только 5 % граждан могут получить рецепты в формате «онлайн».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца следующего года электронные паспорта появятся в трех регионах России.