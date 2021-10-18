В Минцифры рассказали о введении электронных паспортов в 2022 году

Электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца следующего года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом стало известно сегодня, в понедельник, 18 октября.

Так, цифровой паспорт россиянина будет в двух видах: смарт-карты и приложении с QR-кодом. Об этом сообщает «ТАСС».

Шадаев отметил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не станет обязательной. По мнению главы ведомства, смарт-карта — наиболее удобный способ для хранения данных. Он обратил внимание на то, что у Минцифры есть задача дать возможность иметь электронную копию паспорта, которую можно было бы показать на смартфоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД России готово к введению электронных паспортов в России. Там ждут ответ из Минцифры и других ведомств. Об этом заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.