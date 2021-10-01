В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов на территории России

Цель МВД не просто выдать этот паспорт, чтобы для россиян было удобно использовать его. Фото: Baltphoto

Цель МВД не просто выдать этот паспорт, чтобы для россиян было удобно использовать его. Фото: Baltphoto

МВД России готово к введению электронных паспортов в России. Там ждут ответ из Минцифры и других ведомств. Об этом заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Представитель ведомства отметила, что им уже все известно об этом паспорте. В том числе, как он будет выглядеть. Об этом сообщает ТАСС.

Цель МВД не просто выдать этот паспорт, чтобы для россиян было удобно использовать его. Также важно, чтобы он отражал все данные или те документы, которые есть у жителя России, обратила внимание Казакова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта. Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект, который предлагает ввести нормы, регулирующие действие загранпаспортов. Речь идет в том числе об изъятии загранпаспортов у россиян, которым ограничен выезд за границу.