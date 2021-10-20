В Петербурге выявили еще 3 274 случая заражения коронавирусом

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 20 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 5 847 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 590 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 308 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице наблюдается резкий скачок спроса на прививки против ковида после новости о QR-кодах.