В торговых центрах Петербурга очереди желающих привиться

С 15 ноября без QR-кода нельзя будет пройти в кино. С 1 декабря - кафе и магазины. Фото: ККИ

С 15 ноября без QR-кода нельзя будет пройти в кино. С 1 декабря - кафе и магазины. Фото: ККИ

В Северной столице наблюдается резкий скачок спроса на прививки против ковида после новости о QR-кодах. Со следующего месяца попасть в общественные места без будет нельзя.

Накануне в пункты вакцинации пришли на 20-30% петербуржцев больше, чем ранее. Желающие привиться выстроились в очереди в торговых центрах. В основном вакцинироваться хочет молодежь. Скорее всего, они не хотят прекращать вести активный образ жизни и возможность посещать массовые места. Об этом сообщает «Фонтанка».

Так, с 1 ноября QR-код о сделанной прививки нужно будет предъявить при посещении различных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября без QR-кода нельзя будет пройти в кино. С 1 декабря — кафе и магазины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.