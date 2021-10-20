В Ленобласти за сутки COVID подхватили 308 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 308 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 20 октября. Новых зараженных выявили в 99 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрирован 74 609 случай заболевания. 74,6% из них (55 688 человек) к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 34 месте. Петербург находится на втором — 3 274 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 5 847 человек. Третье место у Подмосковья — 2 590 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последнюю неделю, с 11 по 17 октября, заболеваемость коронавирусом во всем мире снизилась на 4%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.