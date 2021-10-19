ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

Снижение заболеваемости за неделю составило 4%, а смертность уменьшилась на 2%. Фото: pexels

Снижение заболеваемости за неделю составило 4%, а смертность уменьшилась на 2%. Фото: pexels

За последнюю неделю, с 11 по 17 октября, заболеваемость коронавирусом во всем мире снизилась на 4%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Всего за неделю в мире выявлено более 2,7 миллиона случаев заражения ковидом. Число смертельных исходов от осложнений превысило 46 тысяч.

Как сообщает ВОЗ, снижение заболеваемости за неделю составило 4%, а смертность уменьшилась на 2%. Снижение числа новых случаев COVID-19 зафиксировали во всех регионах, за исключением Европы, где заболеваемость поднялась на 7%.

Сильнее всего заболеваемость снизилась в Африке — на 18%, а также в Западно-Тихоокеанском регионе — на 16%. Смертность упала в Африке — на 25%, а также в Юго-Восточной Азии — на 19%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «дельты».