В Коммунарке составили портрет пациента с коронавирусом

В Коммунарке составили портрет пациента с коронавирусом
Среди попавших в больницу граждан стало больше молодежи. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

О том, кто этот типичный пациент с ковидом, рассказал врач Василий Купрейчик, работающий в больнице № 40 в Коммунарке.

Так, мужчина описал больного как человека старше 50, с одной или несколькими хроническими заболеваниями (часто это диабет, ожирение, гипертония). Он не вакцинированный и не болевший раньше. Об этом медик сообщил у себя на странице в Facebook.

Купрейчик отметил, что среди попавших в больницу граждан стало больше молодежи, так как вирус адаптируется к организму человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано еще 308 новых случаев заболевания коронавирусом. Новых зараженных выявили в 99 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зарегистрирован 74 609 случай заболевания. 74,6% из них (55 688 человек) к настоящему времени выздоровело.

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