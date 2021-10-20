Летевший в Хабаровск самолет вернулся в аэропорт Нижнекамска из-за разгерметизации

Летевший в Хабаровск самолет вернулся в аэропорт Нижнекамска из-за разгерметизации
В самолете было 42 пассажира - члены хоккейного клуба "Амур" из Хабаровска и восемь членов экипажа. Фото: pixabay

Летевшее в Хабаровск воздушное судно с членами хоккейного клуба «Амур» вернулось в аэропорт Нижнекамска в Татарстане. Это произошло из-за разгерметизации двери.

Транспортная прокуратура уже начала проверку из-за экстренной посадки самолета в аэропорту Бегишево. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно вылетело накануне из аэропорта Бегишево, однако через пять минут после взлета стюардессы услышали странный звук проникающего в самолет воздуха со стороны передней двери самолета. Об этом они сообщили командиру самолета.

Так, приняли решение экстренно сесть в аэропорту вылета. В самолете было 42 пассажира — члены хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска и восемь членов экипажа.

Посадка воздушного судна оказалась благополучной. Никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет Петербург — Грозный с неисправностью сел в Шереметьево.

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