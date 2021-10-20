Самолет Петербург — Грозный с неисправностью сел в Шереметьево 

Самолет Петербург — Грозный с неисправностью сел в Шереметьево 
Из Северной столицы самолет вылетел сегодня утром. Фото: pixabay.com

В Москве неисправный самолет совершил мягкую посадку.

Стало известно, что накануне вылетевший пассажирский самолет Санкт-Петербург не исправен. Однако это не помешало воздушному судну совершить благополучную посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС.

Из Северной столицы самолет вылетел сегодня утром.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково с шести утра задерживается рейс в Доминикану авиакомпании Nordwind. Пассажиры жалуются на долгое ожидание, которое растянулось на целый день. Так, по их словам, организация ни раз переносила вылет самолета, в последний раз плановый стоял в 15:50. Почти в два часа дня дали воду, горячее питание только обещали дать. По данным Пулково, рейс N4 1537 авиакомпании Nordwind действительно, должен был отправиться в 15:50. На данный момент на табло аэропорта информации о рейсе нет.

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Самолет Петербург — Грозный с неисправностью сел в Шереметьево
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