В Пулково рейс в Доминикану задержался на девять часов

В Пулково рейс в Доминикану задержался на девять часов
Почти в два часа дня дали воду, горячее питание только обещали дать. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково с шести утра задерживается рейс в Доминикану авиакомпании Nordwind. Пассажиры жалуются на долгое ожидание, которое растянулось на целый день.

Так, по их словам, организация ни раз переносила вылет самолета, в последний раз плановый стоял в 15:50. Почти в два часа дня дали воду, горячее питание только обещали дать. Об этом сообщает 78.ru.

По данным Пулково, рейс N4 1537 авиакомпании Nordwind действительно, должен был отправиться в 15:50. На данный момент на табло аэропорта информации о рейсе нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на вторник, 19 октября, два международных рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Стамбула и доминиканского курорта Пунта-Кана. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был улететь из Петербурга в Стамбул в 1:20, но вылет перенесли на 1:45.

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В Пулково рейс в Доминикану задержался на девять часов
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