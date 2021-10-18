В Пулково ночью задержали два авиарейса

В ночь на вторник, 19 октября, два международных рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Стамбула и доминиканского курорта Пунта-Кана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был улететь из Петербурга в Стамбул в 1:20, но вылет перенесли на 1:45.

Также в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании «Северный ветер» до Пунта-Каны. Самолет задерживают на пять часов — рейс отправится не в 6:20, а в 11:20.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей. Оказалось, что 22-летний житель Челябинской области увидел забытые люксовые часы на полу и присвоил их себе.