В Пулково ночью задержали два авиарейса

В Пулково ночью задержали два авиарейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ночь на вторник, 19 октября, два международных рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Стамбула и доминиканского курорта Пунта-Кана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был улететь из Петербурга в Стамбул в 1:20, но вылет перенесли на 1:45.

Также в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании «Северный ветер» до Пунта-Каны. Самолет задерживают на пять часов — рейс отправится не в 6:20, а в 11:20.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей. Оказалось, что 22-летний житель Челябинской области увидел забытые люксовые часы на полу и присвоил их себе.

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В Пулково ночью задержали два авиарейса
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