В Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей

В петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью почти 1 млн рублей.

По данным пресс-службы УТ МВД России по Северо-Западному ФО, к транспортным полицейским обратилась гражданка иностранного государства рассказала, что на пункте предполётного досмотра у неё исчезли брендовые наручные часы стоимостью 975 тыс. рублей.

Оказалось, что 22-летний житель Челябинской области увидел забытые люксовые часы на полу и присвоил их себе. После того, как он прилетел в Челябинск, у него отобрали находку. Возбуждено уголовное дело. Часы вернули хозяйке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.