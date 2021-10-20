В Индии обезьяна убила продавца сумок кирпичом

Обезьяна в Нью-Дели кинула в 30-летнего продавца сумок Мухаммада Курбана кирпич со второго этажа. В результате мужчина погиб.

Как пишет издание Daily Mail, хозяин здания поставил кирпичи на резервуар с водой, чтобы обезьяны не смогли его открыть, но животные все равно смогли их убрать, после чего они стали кидаться ими в прохожих. Пострадавшего госпитализировали, но вскоре он умер в больнице.

Как пишет издание, смерть Курбана наступила на фоне новостей о том, что жена лидера местной ячейки одной из крупнейших в Индии политических партий скончалась после того, как упала с террасы, спасаясь от стаи агрессивных обезьян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские и британские ученые провели испытание экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции на макаках. Испытания показали успешный результата.