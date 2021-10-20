Двое членов этнической ОПГ получили 15 и 17 лет колонии за нападение на «Мою прелесть»

В среду, 20 октября, городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор Ниджату Аббасову и Гошгару Гусейнову, обвиняемым в разбое, бандитизме и незаконном хранении оружия.

Коллегия присяжных посчитала десятерых граждан Азербайджана членами организованной этнической группировки. В 2012-2013 годах мужчины систематически совершали разбойные нападения на ювелирные салоны ради наживы, используя газовые пистолеты, ножи, травматические пистолеты и бейсбольную биту.

Так, 25 января 2013-го налетчики ворвались в ювелирный салон «Русские самоцветы» на Комендантском проспекте и, угрожая сотрудникам оружием, разбили витрины и похитили драгоценности на 34 млн 654 тысячи рублей. Спустя три дня преступники аналогичным образом вынесли из ломбарда «Бетти Буп» на бульваре Новаторов 27 планшетов с «ювелиркой» на 3 млн 116 тысяч рублей.

13 февраля 2013-го от их действий пострадал магазин «Моя прелесть» на улице Хошимина. Владельцы лишились товаров на 8 млн 261 тысяч рублей. 22 февраля того же года разбойному нападению подвергся ломбард «Омега» на Пулковской, 19 — были похищены ценности на 1 млн 555 тысяч рублей. А 24 февраля злоумышленники обнесли «Яшму-золото» в переулке Гривцова, забрав украшения на 3 млн 306 тысяч рублей.

Наконец, 10 марта «Антиквариат-Гарант» в Колпино ограбили на 8 млн 129 тысяч рублей. Задержали разбойников в июне 2013 года — участников ОПГ нашли в Москве и Нижнем Новгороде.

Тем не менее, Аббасов и Гусейнов, по мнению присяжных, заслужили снисхождение. С учетом этих обстоятельств, Аббасова приговорили к 14 годам в колонии строгого режима (по совокупности приговоров — к 15 годам), а Гусейнова — к 15 годам строгого режима (по совокупности — к 17 годам).