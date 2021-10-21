Циклон принесет в Петербург небольшие дожди

В четверг, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Пройдут небольшие дожди.

«Сегодня в атмосфере над Северной столицей будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по южной периферии циклонического вихря. Температура воздуха будет существенно, на 5-6°, выше климатической нормы», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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