В пятницу в Ленобласти ожидаются дожи и шквалистый ветер

В пятницу в Ленобласти ожидаются дожи и шквалистый ветер
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В пятницу, 22 октября, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода.

В большинстве районов дожди. Ветер юго-западного, западного направлений подует со скоростью 8-13 метров в секунду, днем на западе региона порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне +5…+10 градусов.

В субботу, 23 октября, в Ленобласти ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. ночью порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вчера, 20 октября, Петербург залило дождем, который периодически сопровождался мокрым снегом и сильными порывами ветра. Непогода держалась до утра сегодняшнего дня.

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