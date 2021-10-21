Жители «Тихой гавани» на Васильевском уже неделю страдают от вони: подвал затопило фекалиями

Петербуржцы боялись, что зловонная смесь может добраться до первых этажей. Фото: скриншот ВКонтакте/ ЖК Светлый мир Тихая Гавань (на намыве ВО)

Петербуржцы боялись, что зловонная смесь может добраться до первых этажей. Фото: скриншот ВКонтакте/ ЖК Светлый мир Тихая Гавань (на намыве ВО)

Жильцы комплекса «Светлый мир «Тихая Гавань…» на намывных территориях уже неделю страдают от неприятного запаха, исходящего от канализации: подвалы домов затопили отходы.

Сначала горожане удивились «аромату», распространяющемуся в парадной, но списали это на ремонтные работы. Однако спустя несколько дней стало понятно, что причина зловония кроется в чем-то другом. А 19 октября в группе «ЖК Светлый мир Тихая Гавань (на намыве ВО)» во «ВКонтакте» появились фотографии затопленных подвальных помещений — отнюдь не проточной водой.

При этом уровень жидкости достиг пугающей высоты — жильцы даже беспокоились, что отходы могут затопить первые этажи. Тем временем управляющая компания, как и застройщик, не реагировали на происходящее. Меры приняли только после распространения снимков в Сети и СМИ.

По последним данным, специалисты активно занимаются ликвидацией последствий аварии: с 19 октября в подвальных помещениях установили дренажные насосы для осушения, а с сегодняшнего дня должны начать земляные работы. Проблему обещают решить до конца октября.

Причиной «зловонной» ситуации стал бытовой засор — подробности, вероятно, удастся выяснить по мере очистки труб. На данный момент, отмечает застройщик, примерно 20-25 метров труб подлежат замене, передает «Фонтанка». В компании также объяснили, что ждать помощи жителям комплекса пришлось неделю из-за «дефицита аварийных машин».

Напомним, что недавно масштабная коммунальная авария произошла в Курортном районе. Сразу несколько крупных населенных пунктов остались без холодной воды на трое суток — почти 50 тысяч человек.