Фонд капремонта оштрафовали на 200 тысяч за грубую отделку фасадов дома Бебутовой

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Дело заведено по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Причиной стала некачественная отделка фасадов здания-объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Н. Бебутовой», расположенного на набережной Крюкова канала, 27 и переулке Макаренко, 10.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, при этом работы не были согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Также в КГИОП не поступали отчеты о проведенной работе.

В судебное заседание ответчик не явился, и суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Здание в стиле неоклассицизма на набережной Крюкова канала возвели в первой четверти XIX века.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка, там появятся рестораны.